Théâtre Le Bal de la Civette

Salle des fêtes Avenue du General de Gaulle Plancoët Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:45:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-23 2026-01-25

Le Bal de la Civette de François Tinlot

Par les Compagnons de la Janière

Vers la fin des années soixante, dans une ville de province. L’arrivée d’un clochard, artiste dessinateur, dans le quartier historique, va susciter à son égard des sentiments de compassion, de haine, d’admiration ou d’indifférence. Ces réactions vont alors semer la discorde ou renforcer les liens entre des personnages tour à tour drôles, émouvants, excentriques, austères ou mystérieux. Les langues se déliant autour de cet étrange inconnu, une vieille histoire locale va finalement refaire surface, avec son terrible secret.Servie par des personnages hauts en couleur, cette comédie dramatique dénonce avec humour et dérision le mépris et l’acharnement d’une bourgeoisie sectaire à l’encontre des gens de la rue, de ceux qui dérangent parce qu’ils existent . Ce texte théâtral, à travers une puissante intrigue, tient lecteurs et spectateurs en haleine jusqu’à son dénouement aussi bouleversant qu’inattendu.

Billetterie

– A la salle des fêtes de Plancoët

Les vendredis 16, 23, 30 janvier et 6 février de 14h à 17h et les samedis 17, 24 et 31 janvier de 10h à 12h

– Par téléphone aux heures de la billetterie

– Par texto à partir du 2 janvier confirmation systématique par retour de message. .

Salle des fêtes Avenue du General de Gaulle Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 69 61 88 01

