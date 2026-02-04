Théâtre: Le Bal des Couillons Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar

Théâtre: Le Bal des Couillons

Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme

Tarif : 33 – 33 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14 22:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Une comédie déjantée où quiproquos, situations absurdes et fous rires s’enchaînent sans répit. Une pièce légère et pleine d’énergie qui promet un moment de pur divertissement !

.

+33 9 83 91 94 80 production@coeurdescene.fr

English :

A zany comedy of misunderstandings, absurd situations and laughter. A light, energetic play that promises pure entertainment!

