Théâtre: Le Bal des Couillons Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar samedi 14 mars 2026.
Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme
Tarif : 33 – 33 – EUR
Début : 2026-03-14 20:30:00
fin : 2026-03-14 22:00:00
2026-03-14
Une comédie déjantée où quiproquos, situations absurdes et fous rires s’enchaînent sans répit. Une pièce légère et pleine d’énergie qui promet un moment de pur divertissement !
+33 9 83 91 94 80 production@coeurdescene.fr
English :
A zany comedy of misunderstandings, absurd situations and laughter. A light, energetic play that promises pure entertainment!
L’événement Théâtre: Le Bal des Couillons Montélimar a été mis à jour le 2026-02-04 par Montélimar Tourisme Agglomération