Théâtre Le bal des escargots par la troupe les z'amateurs rue Notre Dame Mattaincourt samedi 28 février 2026.

rue Notre Dame Salle Polyvalente Mattaincourt Vosges

Tarif : 3 EUR
Tarif enfant

Samedi 28 février 2026 20:30:00
fin : 2026-02-28

2026-02-28

Théâtre Le Bal des Escargots.
La troupe Les Z’Amateurs joue une comédie de Jean-Claude Martineau.
Buvette sur place.
Réservation recommandée.
Organisation assurée par Ia Municipalité de MATTAINCOURT.Tout public
rue Notre Dame Salle Polyvalente Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 18 89 

English :

Theater Le Bal des Escargots.
The troupe: Les Z’Amateurs plays a comedy by Jean-Claude Martineau.
Refreshments on site.
Reservations recommended.
Organized by the Municipality of MATTAINCOURT.

