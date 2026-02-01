Théâtre Le bal des escargots par la troupe les z’amateurs rue Notre Dame Mattaincourt

Théâtre Le bal des escargots par la troupe les z’amateurs

rue Notre Dame Salle Polyvalente Mattaincourt Vosges

Tarif : – – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Théâtre Le Bal des Escargots.

La troupe Les Z’Amateurs joue une comédie de Jean-Claude Martineau.

Buvette sur place.

Réservation recommandée.

Organisation assurée par Ia Municipalité de MATTAINCOURT.Tout public

3 .

rue Notre Dame Salle Polyvalente Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 18 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theater Le Bal des Escargots.

The troupe: Les Z’Amateurs plays a comedy by Jean-Claude Martineau.

Refreshments on site.

Reservations recommended.

Organized by the Municipality of MATTAINCOURT.

L’événement Théâtre Le bal des escargots par la troupe les z’amateurs Mattaincourt a été mis à jour le 2026-02-21 par OT MIRECOURT