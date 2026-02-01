Théâtre Le bal des escargots par la troupe les z’amateurs rue Notre Dame Mattaincourt
Début : Samedi Samedi 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28
Théâtre Le Bal des Escargots.
La troupe Les Z’Amateurs joue une comédie de Jean-Claude Martineau.
Buvette sur place.
Réservation recommandée.
Organisation assurée par Ia Municipalité de MATTAINCOURT.Tout public
rue Notre Dame Salle Polyvalente Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 18 89
English :
Theater Le Bal des Escargots.
The troupe: Les Z’Amateurs plays a comedy by Jean-Claude Martineau.
Refreshments on site.
Reservations recommended.
Organized by the Municipality of MATTAINCOURT.
