Théâtre Le bal des escargots Sommevoire
Théâtre Le bal des escargots Sommevoire dimanche 8 mars 2026.
Théâtre Le bal des escargots
Salle des fêtes Sommevoire Haute-Marne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-08 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-20 2026-03-21
Tout public
Une pièce de Jean-Claude MARTINEAU. Par la troupe SOM’COMEDIENS .
Salle des fêtes Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 85 28 84 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Théâtre Le bal des escargots Sommevoire a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne