Théâtre Le bal des vautours Bagneux Saumur

Après Quand la chine téléphonera et Une histoire de oufs , la troupe des Insupportables vous joue l’histoire d’un deuil tout particulier au lieu de générer la tristesse, il est finalement libérateur et conduit à l’optimisme… et bien sûr au rire !

À peine arrivés chez la veuve, après les mots d’usage et les traditionnels airs de circonstance, “ils” s’installent et, petit à petit, “ils” s’incrustent. Puis “ils” évaluent, marchandent et enfin raflent tout. “Ils” sont répugnants, immondes et sans scrupule, mais “ils” sont dans leur droit ce sont les héritiers. La somme des secrets que ce deuil met à jour, la rapacité des héritiers, l’hypocrisie de la famille et des amis sont tellement accablants qu’ils n’offrent au final qu’une seule issue à l’héroïne le détachement.

Avec en fond un vrai thème de société, héritage et concubinage, l’auteur, en relatant un vrai pillage organisé, fait une peinture décapante de la famille, décortiquée avec humour, cynisme et causticité ça fait mal… mais ça fait rire grâce à une panoplie de comédiens au jeu bien trempé.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 17 janvier 2026 de 20h à 23h.

Dimanche 18 janvier 2026 de 15h à 18h.

Samedi 24 janvier 2026 de 20h à 23h.

Dimanche 25 janvier 2026 de 15h à 18h.

Samedi 31 janvier 2026 de 20h à 23h.

Dimanche 1er février 2026 de 15h à 18h.

Samedi 7 février 2026 de 20h à 23h.

Dimanche 8 février 2026 de 15h à 18h. .

Bagneux 19 rue Léonce Malécot Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 95 25 48 46 insus49@gmail.com

After Quand la chine téléphonera and Une histoire de oufs , the Insupportables troupe brings you the story of a very special kind of grief: instead of generating sadness, it is ultimately liberating and leads to optimism? and, of course, laughter!

