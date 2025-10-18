Théâtre Le bal des Voleurs de Jean Anouilh Salle Camiade Saint-Martin-de-Seignanx

Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Le Théâtre en Herbe de Saint Martin de Seignanx a le plaisir d’accueillir l’atelier du Centre Culturel et Social de Boucau Tarnos le SAMEDI 18 OCTOBRE à 20 H 30 pour leur pièce de théâtre « Le bal des Voleurs », Comédie humaine de Jean Anouilh.

Un été à Vichy, ville thermale. PeterBono, Hector et Gaspard, trois pieds nickelés, pickpockets de profession, multiplient les mises en scène pour dévaliser les curistes fortunés et séduire les jeunes filles étreintes par l’ennui. Pris au jeu de leurs travestissements, ils se retrouvent invités dans la richissime demeure de Lady Hurf et de ses nièces. Le soir du bal des voleurs, l’ultime cambriolage se prépare quand soudain…

Rendez vous à 20 h 30 Salle Camiade. .

Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 72 50 07

