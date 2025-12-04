Théâtre Le Bal des Voleurs Le Grand-Bourg

Théâtre Le Bal des Voleurs

Théâtre Le Bal des Voleurs Le Grand-Bourg dimanche 14 décembre 2025.

Théâtre Le Bal des Voleurs

Salle Polyvalente Le Grand-Bourg Creuse

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-14

Une adaptation de la comédie théâtrale de Jean Anouilh.

Tarifs 8 €uros, étudiants et sans emploi 4 €uros, -12 ans gratuit.
Réservation au 07 80 58 84 10.   .

Salle Polyvalente Le Grand-Bourg 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 58 84 10  laglabhouille@gmail.com

English : Théâtre Le Bal des Voleurs

L’événement Théâtre Le Bal des Voleurs Le Grand-Bourg a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse