Théâtre Le Bal des Voleurs Le Grand-Bourg
Théâtre Le Bal des Voleurs Le Grand-Bourg dimanche 14 décembre 2025.
Théâtre Le Bal des Voleurs
Salle Polyvalente Le Grand-Bourg Creuse
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Une adaptation de la comédie théâtrale de Jean Anouilh.
Tarifs 8 €uros, étudiants et sans emploi 4 €uros, -12 ans gratuit.
Réservation au 07 80 58 84 10. .
Salle Polyvalente Le Grand-Bourg 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 58 84 10 laglabhouille@gmail.com
English : Théâtre Le Bal des Voleurs
L’événement Théâtre Le Bal des Voleurs Le Grand-Bourg a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse