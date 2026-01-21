Théâtre Le Banquet de la Sainte Cécile à Aiffres

435 Rue de l’Église Aiffres Deux-Sèvres

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Fanfaronnade savoureuse ! En grand conteur, Jean-Pierre Bodin témoigne avec humour et délice du quotidien de l’harmonie municipale de son village.

Raconteur de génie, le comédien Jean-Pierre Bodin livre le quotidien pittoresque de la fanfare municipale du village de son enfance. Saxo de cette harmonie, il a participé à toutes les fêtes et célébrations, à tous les défilés, partageant l’amitié fraternelle, bruyante et très festive de ces musiciens au solfège parfois approximatif. Avec un sens inouï de l’observation, il embarque les spectateurs dans les histoires irrésistibles et les aventures rocambolesques de ces personnages généreux et toujours partant pour festoyer.

Durée 1h40 Dès 10 ans

Tarifs Plein 20€ Adhérent 16€ Réduit 10€ Enfant 6€ .

435 Rue de l’Église Aiffres 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 75 53 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Le Banquet de la Sainte Cécile à Aiffres

L’événement Théâtre Le Banquet de la Sainte Cécile à Aiffres Aiffres a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Niort Marais Poitevin