Théâtre Le Banquet de la Sainte-Cécile Amiens

Théâtre Le Banquet de la Sainte-Cécile

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 19:30:00

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

François Chattot | Jean-Pierre Bodin — Cie La Mouline

En harmonie et en fanfare

À la fin des années 60, dans une petite ville de la France qu’on aurait dit profonde, il y avait le café, l’épicier, et… l’harmonie municipale. Parcourant chacune des figures hautes en couleur qui la compose, l’extraordinaire conteur Jean-Pierre Bodin brosse une galerie de portraits tendre et hilarante, célébrant les efforts faits pour s’accorder, une certaine idée de la fraternité, le sens de la blague et de la marche à suivre, qui lève le coude et hausse le ton.

Que vous ayez connu cette époque ou qu’on vous l’ait racontée à la faveur d’un poulet du dimanche, si vous aimez les albums de famille, le film En fanfare, ou si vous pratiquez la musique… ce spectacle est fait pour vous ! Joué plus de 1 000 fois depuis son premier passage il y a trente ans à la MCA, ce petit monument tendre et humble revient à votre rencontre pour la saison anniversaire, avec verre à partager à la fin et, surtout, la participation exceptionnelle de vraies harmonies du territoire !

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

François Chattot | Jean-Pierre Bodin ? Cie La Mouline

In harmony and fanfare

At the end of the 60s, in a small town in France that seemed to be deep in the heart of the country, there was the café, the grocer and? the town band. The extraordinary storyteller Jean-Pierre Bodin paints a tender and hilarious portrait gallery of the colorful figures who made up the band, celebrating the efforts made to get along, a certain idea of fraternity, a sense of the joke and the way to go, which raises the elbow and raises the tone.

Whether you’ve lived through the era or heard about it over Sunday chicken, if you like family albums, the film En fanfare, or if you’re a music fan, this is the show for you! Performed more than 1,000 times since its first run thirty years ago at the MCA, this tender and humble little monument returns to you for the anniversary season, with a drink to share at the end and, above all, the exceptional participation of real local bands!

German :

François Chattot | Jean-Pierre Bodin ? Cie La Mouline

In Harmonie und Fanfare

Ende der 60er Jahre gab es in einer kleinen Stadt im tiefsten Frankreich ein Café, einen Lebensmittelhändler und die Harmonie Municipale . Der außergewöhnliche Erzähler Jean-Pierre Bodin zeichnet eine zärtliche und urkomische Porträtgalerie, in der er die Bemühungen, sich zu einigen, eine gewisse Idee von Brüderlichkeit, den Sinn für Witze und die Art und Weise, wie man sich verhält, die Ellenbogen ausfährt und den Ton anhebt, feiert und dabei jede einzelne der farbenfrohen Figuren, aus denen sich die Musikkapelle zusammensetzt, betrachtet.

Egal, ob Sie diese Zeit selbst erlebt haben oder ob sie Ihnen bei einem Sonntagshuhn erzählt wurde, ob Sie Familienalben oder den Film En fanfare mögen oder ob Sie Musik machen, diese Show ist genau das Richtige für Sie! Dieses kleine, zarte und bescheidene Monument wurde seit seinem ersten Auftritt vor 30 Jahren in der MCA mehr als 1000 Mal aufgeführt und kommt nun in der Jubiläumssaison wieder zu Ihnen

Italiano :

François Chattot | Jean-Pierre Bodin? Cie La Mouline

In armonia e in fanfara

Alla fine degli anni ’60, in una piccola città della Francia che sembrava inabissata, c’erano il caffè, il droghiere e la banda municipale. Lo straordinario narratore Jean-Pierre Bodin dipinge una tenera ed esilarante galleria di ritratti di ciascuna delle colorate figure della banda, celebrando gli sforzi compiuti per andare d’accordo, una certa idea di fratellanza, il senso dello scherzo e del modo in cui si facevano le cose, le alzate di gomito e i toni.

Se avete vissuto quell’epoca o ve ne hanno parlato davanti a un pollo domenicale, se vi piacciono gli album di famiglia, la fanfara del film En, o se suonate, questo è lo spettacolo che fa per voi! Eseguito più di 1.000 volte dalla sua prima rappresentazione trent’anni fa all’MCA, questo tenero e umile piccolo monumento torna per il suo anniversario, con un drink da condividere alla fine e, soprattutto, l’eccezionale partecipazione di vere brass band locali!

Espanol :

François Chattot | Jean-Pierre Bodin ? Cie La Mouline

En armonía y fanfarria

A finales de los años 60, en una pequeña ciudad de Francia que parecía estar en las profundidades, existían el café, la tienda de ultramarinos y… la banda municipal. Jean-Pierre Bodin, extraordinario narrador, traza un retrato tierno e hilarante de cada una de las variopintas figuras de la banda, celebrando los esfuerzos realizados para llevarse bien, una cierta idea de la fraternidad, el sentido del chiste y de la manera de hacer las cosas, y los codazos que se levantaban y el tono que se elevaba.

Tanto si viviste aquella época como si te la contaron en un pollo dominical, si te gustan los álbumes familiares, la fanfarria de la película En, o si tocas música… ¡este espectáculo es para ti! Representado más de 1.000 veces desde su estreno hace treinta años en el MCA, este pequeño monumento tierno y humilde vuelve para su temporada aniversario, con una copa para compartir al final y, sobre todo, ¡con la participación excepcional de auténticas bandas de música locales!

