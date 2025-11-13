Théâtre Le Banquet de la Sainte-Cécile Glisy

Théâtre Le Banquet de la Sainte-Cécile

147 Rue d’en Haut Glisy Somme

Tarif : 5.1 – 5.1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 20:30:00

fin : 2025-11-13 22:10:00

Date(s) :

2025-11-13

Le Banquet de la Sainte-Cécile Dès 10 ans

François Chattot | Jean-Pierre Bodin — Cie La Mouline

En harmonie et en fanfare

À la fin des années 60, dans une petite ville de la France qu’on aurait dit profonde, il y avait le café, l’épicier, et… l’harmonie municipale. Parcourant chacune des figures hautes en couleur qui la compose, l’extraordinaire conteur Jean-Pierre Bodin brosse une galerie de portraits tendre et hilarante, célébrant les efforts faits pour s’accorder, une certaine idée de la fraternité, le sens de la blague et de la marche à suivre, qui lève le coude et hausse le ton.

Que vous ayez connu cette époque ou qu’on vous l’ait racontée à la faveur d’un poulet du dimanche, si vous aimez les albums de famille, le film En fanfare, ou si vous pratiquez la musique… ce spectacle est fait pour vous ! Joué plus de 1 000 fois depuis son premier passage il y a trente ans à la MCA, ce petit monument tendre et humble revient à votre rencontre pour la saison anniversaire, avec verre à partager à la fin et, surtout, la participation exceptionnelle de vraies harmonies du territoire !

Trait d’Union

Salle Saint Exupéry Glisy

Sur réservation

147 Rue d’en Haut Glisy 80440 Somme Hauts-de-France +33 3 22 50 34 34 letraitdunion@amiens-metropole.com

English :

Le Banquet de la Sainte-Cécile From age 10

François Chattot | Jean-Pierre Bodin ? Cie La Mouline

In harmony and fanfare

In the late ’60s, in a small town in France that looked like it was deep in the depths, there was the café, the grocer, and? the town band. Jean-Pierre Bodin, storyteller extraordinaire, paints a tender and hilarious portrait of each of its colorful members, celebrating the efforts made to get along, a certain idea of fraternity, a sense of the joke and the way to go, which raises the elbow and the tone.

Whether you’ve lived through the era or heard about it over a Sunday chicken, if you like family albums, the film En fanfare, or if you’re into music… this is the show for you! Performed more than 1,000 times since its first run at the MCA thirty years ago, this tender and humble little monument returns for its anniversary season, with a drink to share at the end and, above all, the exceptional participation of real local bands!

Trait d’Union

Salle Saint Exupéry Glisy

By reservation

German :

Le Banquet de la Sainte-Cécile Ab 10 Jahren

François Chattot | Jean-Pierre Bodin ? Cie La Mouline

In Harmonie und Fanfare

Ende der 60er Jahre gab es in einer kleinen Stadt im tiefsten Frankreich ein Café, einen Lebensmittelhändler und … die Harmonie der Stadt. Der außergewöhnliche Erzähler Jean-Pierre Bodin zeichnet eine zärtliche und urkomische Porträtgalerie, in der er die Bemühungen, sich zu einigen, eine gewisse Idee von Brüderlichkeit, den Sinn für Witze und die Art und Weise, wie man sich verhält, die Ellenbogen ausfährt und den Ton anhebt, feiert.

Egal, ob Sie diese Zeit selbst erlebt haben oder bei einem Sonntagshuhn erzählt bekommen haben, ob Sie Familienalben oder den Film En fanfare mögen oder ob Sie Musik machen diese Show ist genau das Richtige für Sie! Dieses kleine, zarte und bescheidene Monument wurde seit seinem ersten Auftritt vor 30 Jahren in der MCA mehr als 1000 Mal aufgeführt und kommt in der Jubiläumssaison wieder zu Ihnen zurück

Trait d’Union

Saal Saint Exupéry Glisy

Auf Reservierung

Italiano :

Le Banquet de la Sainte-Cécile Dai 10 anni in poi

François Chattot | Jean-Pierre Bodin? Cie La Mouline

In armonia e in fanfara

Alla fine degli anni ’60, in una piccola città francese che sembrava essere in mezzo al nulla, c’erano il caffè, il droghiere e la banda cittadina. Jean-Pierre Bodin, straordinario narratore, dipinge una tenera ed esilarante galleria di ritratti di ciascuna delle colorate figure della banda, celebrando gli sforzi compiuti per andare d’accordo, una certa idea di fratellanza, il senso dello scherzo e il modo in cui le cose dovrebbero essere fatte, che alza il gomito e alza il tono.

Se avete vissuto quest’epoca o ve ne hanno parlato davanti a un pollo domenicale, se vi piacciono gli album di famiglia, la fanfara del film En, o se suonate, questo spettacolo è per voi! Rappresentato più di 1.000 volte dalla sua prima edizione di trent’anni fa all’MCA, questo tenero e umile piccolo monumento torna per il suo anniversario, con un drink da condividere alla fine e, soprattutto, l’eccezionale partecipazione di vere brass band locali!

Trait d’Union

Salle Saint Exupéry Glisy

Solo su prenotazione

Espanol :

Le Banquet de la Sainte-Cécile A partir de 10 años

François Chattot | Jean-Pierre Bodin ? Cie La Mouline

En armonía y fanfarria

A finales de los años 60, en una pequeña ciudad de Francia que parecía estar en medio de la nada, estaban el café, la tienda de ultramarinos y… la banda del pueblo. Jean-Pierre Bodin, extraordinario narrador, pinta una tierna e hilarante galería de retratos de cada una de las pintorescas figuras de la banda, celebrando los esfuerzos realizados para llevarse bien, una cierta idea de fraternidad, un sentido de la broma y de la manera de hacer las cosas, que levanta el codo y sube el tono.

Tanto si ha vivido esta época como si se la han contado en un pollo dominical, si le gustan los álbumes familiares, la fanfarria de la película En, o si toca música… ¡este espectáculo es para usted! Representado más de 1.000 veces desde su estreno hace treinta años en el MCA, este pequeño monumento tierno y humilde vuelve para su temporada aniversario, con una copa para compartir al final y, sobre todo, ¡con la participación excepcional de auténticas bandas de música locales!

Trait d’Union

Sala Saint Exupéry Glisy

Sólo con reserva

