Théâtre Le Barbier de Séville Le Clos Lupin Maison Maurice Leblanc Étretat

Théâtre Le Barbier de Séville Le Clos Lupin Maison Maurice Leblanc Étretat vendredi 18 juillet 2025.

Théâtre Le Barbier de Séville

Le Clos Lupin Maison Maurice Leblanc 15 Rue Guy de Maupassant Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 21:15:00

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Une comédie joyeuse et tourbillonnante, où l’on voit le Comte de Almaviva tomber sous le charme de Rosine et le fidèle Figaro mener l’intrigue tambour battant.

Adaptation théâtrale de l’opéra comique de Rossini, par la Compagnie du Graal 11 acteurs pour un grand moment de rire et d’émotion !

Réservation conseillée sur chateaugratot.com ou au 02 33 45 18 49.

Le Clos Lupin Maison Maurice Leblanc 15 Rue Guy de Maupassant Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 10 59 53 lecloslupinetretat@gmail.com

English : Théâtre Le Barbier de Séville

A joyful, whirlwind comedy, in which the Count of Almaviva falls under Rosine?s spell and the faithful Figaro drives the plot forward.

Theatrical adaptation of Rossini?s comic opera, by Compagnie du Graal: 11 actors for a great moment of laughter and emotion!

Reservations recommended on chateaugratot.com or 02 33 45 18 49.

German :

Eine fröhliche, wirbelnde Komödie, in der der Graf von Almaviva dem Charme von Rosina verfällt und der treue Figaro die Intrige vorantreibt.

Eine Theateradaption von Rossinis komischer Oper durch die Compagnie du Graal: 11 Schauspieler für einen großen Moment des Lachens und der Emotionen!

Reservierungen werden auf chateaugratot.com oder unter 02 33 45 18 49 empfohlen.

Italiano :

Una commedia gioiosa e vorticosa in cui il Conte di Almaviva cade sotto l’incantesimo di Rosina e il fedele Figaro porta avanti la trama.

Un adattamento teatrale dell’opera comica di Rossini, realizzato dalla Compagnie du Graal: 11 attori per un grande momento di risate e di emozione!

Prenotazioni consigliate su chateaugratot.com o 02 33 45 18 49.

Espanol :

Una alegre y trepidante comedia en la que el Conde Almaviva cae bajo el hechizo de Rosina y el fiel Fígaro hace avanzar la trama.

Una adaptación teatral de la ópera bufa de Rossini, a cargo de la Compagnie du Graal: ¡11 actores para un gran momento de risa y emoción!

Se recomienda reservar en chateaugratot.com o en el 02 33 45 18 49.

