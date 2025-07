Théâtre « Le barbier de Séville » Rue d’Argouges Gratot

Théâtre « Le barbier de Séville » Rue d’Argouges Gratot vendredi 25 juillet 2025.

Théâtre « Le barbier de Séville »

Rue d’Argouges Château de Gratot Gratot Manche

Début : 2025-07-25 21:15:00

fin : 2025-07-25 22:45:00

2025-07-25

Théâtre « Le barbier de Séville », comédie signée par la Compagnie du Graal, au château de Gratot, les 24, 25 et 26 juillet à 21h15.

Rue d’Argouges Château de Gratot Gratot 50200 Manche Normandie +33 2 33 45 18 49

English : Théâtre « Le barbier de Séville »

Théâtre « Le barbier de Séville », comedy by Compagnie du Graal, at Château de Gratot, July 24, 25 and 26 at 9:15pm.

German :

Theater « Der Barbier von Sevilla », eine Komödie der Compagnie du Graal, im Schloss von Gratot, am 24., 25. und 26. Juli um 21:15 Uhr.

Italiano :

Teatro « Il barbiere di Siviglia », commedia della Compagnie du Graal, al Château de Gratot, 24, 25 e 26 luglio alle 21.15.

Espanol :

Teatro « El barbero de Sevilla », comedia de la Compagnie du Graal, en el Château de Gratot, 24, 25 y 26 de julio a las 21:15 h.

