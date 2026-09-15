Théâtre : Le Barbier de Séville ou La Précaution Inutile Espace Molière Luxeuil-les-Bains
jeudi 11 février 2027 · Espace Molière · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Théâtre : Le Barbier de Séville ou La Précaution Inutile
Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-11 20:30:00
fin : 2027-02-11 22:00:00
Date(s) :
2027-02-11
À Séville, au début du XIXe siècle, Rosine, une jeune fille orpheline, est retenue captive par son tuteur, le docteur Bartholo, épaulé par son cupide bras droit Basile.
Promise à un mariage forcé à ses 18 ans, elle tombe amoureuse d’un mystérieux amant qui la courtise en secret. Ce n’est autre que le comte Almaviva qui, aidé de son ancien valet, le malicieux Barbier Figaro, va tenter de la délivrer…
Après L’Affaire de la rue de Lourcine de Labiche, la compagnie des Modits revient avec une version virevoltante
du Barbier de Séville dans laquelle les personnages sont tour à tour passionnés, amoureux, fous, névrosés, apeurés et aveuglés. En hommage à Rossini, le jeu laisse place à des passages musicaux qui viennent ponctuer l’oeuvre.
Tous les stratagèmes sont bons pour libérer une captive de son tyran.
Cie Les Modits et Lucernaire Diffusion.
Avec : Justine Vultaggio ou Laura Marin, Michael Giorno-Cohen ou Mickaël Fasulo, Victor O’Byrne, Oscar Voisin et Alexis Rocamora.
À l’Espace Molière à 20h30.
Tarif normal : 15€ / Tarif réduit : 13€ / Tarif abonné : 9€ / Tarif Jeunes : 9€.
Réservation au 03 84 40 56 20. .
Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 20 poleculturel@luxeuil-les-bains.fr
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English : Théâtre : Le Barbier de Séville ou La Précaution Inutile
L’événement Théâtre : Le Barbier de Séville ou La Précaution Inutile Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-04 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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