Théâtre : Le Barbier de Séville ou La Précaution Inutile Espace Molière Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Luxeuil-les-Bains

Théâtre : Le Barbier de Séville ou La Précaution Inutile

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-11 20:30:00

fin : 2027-02-11 22:00:00

Date(s) :

2027-02-11

À Séville, au début du XIXe siècle, Rosine, une jeune fille orpheline, est retenue captive par son tuteur, le docteur Bartholo, épaulé par son cupide bras droit Basile.

Promise à un mariage forcé à ses 18 ans, elle tombe amoureuse d’un mystérieux amant qui la courtise en secret. Ce n’est autre que le comte Almaviva qui, aidé de son ancien valet, le malicieux Barbier Figaro, va tenter de la délivrer…

Après L’Affaire de la rue de Lourcine de Labiche, la compagnie des Modits revient avec une version virevoltante

du Barbier de Séville dans laquelle les personnages sont tour à tour passionnés, amoureux, fous, névrosés, apeurés et aveuglés. En hommage à Rossini, le jeu laisse place à des passages musicaux qui viennent ponctuer l’oeuvre.

Tous les stratagèmes sont bons pour libérer une captive de son tyran.

Cie Les Modits et Lucernaire Diffusion.

Avec : Justine Vultaggio ou Laura Marin, Michael Giorno-Cohen ou Mickaël Fasulo, Victor O’Byrne, Oscar Voisin et Alexis Rocamora.

À l’Espace Molière à 20h30.

Tarif normal : 15€ / Tarif réduit : 13€ / Tarif abonné : 9€ / Tarif Jeunes : 9€.

Réservation au 03 84 40 56 20. .

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 20 poleculturel@luxeuil-les-bains.fr

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English : Théâtre : Le Barbier de Séville ou La Précaution Inutile

L’événement Théâtre : Le Barbier de Séville ou La Précaution Inutile Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-04 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)