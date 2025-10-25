Théâtre Le bateau pour Lipaïa Salle des Fêtes d’Eygalières Eygalières

Théâtre Le bateau pour Lipaïa Salle des Fêtes d’Eygalières Eygalières samedi 25 octobre 2025.

Théâtre Le bateau pour Lipaïa

Samedi 25 octobre 2025 à 20h30.

Dimanche 26 octobre 2025 à 15h. Salle des Fêtes d’Eygalières Avenue Léon Blum Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 15:00:00

fin : 2025-10-26 15:00:00

Date(s) :

2025-10-25 2025-10-26

Assistez à une pièce de théâtre Le bateau pour Lipaïa à Eygalières, samedi 25 octobre à 20h30 et dimanche 26 octobre à 15h !

Organisé par Martial Thury



Rendez-vous à la Salle des Fêtes pour profiter de la représentation théâtrale Le Bateau pour Lipaïa d’après l’œuvre d’Alexeï Arbuzov

Mise en scène par Martial Thury, avec Anne-Marie Roumanille et Gérard Mangiavillano



Été 1967. Un sanatorium à Riga. Lidia, patiente fantasque et pleine d’esprit, brise la routine de Rodion, le médecin-chef bourru et solitaire. Entre ces deux âmes à l’automne de leur vie, une danse subtile s’engage provocations, confidences, séduction. Leur rencontre, aussi inattendue qu’envoûtante, illumine leurs existences, rouvre des possibles et dissout, l’espace d’un instant, la solitude qui les habitait.



2 dates

samedi 25 octobre 20h30

dimanche 26 octobre 15h .

Salle des Fêtes d’Eygalières Avenue Léon Blum Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 70 03

English :

Come and see the play Le bateau pour Lipaïa in Eygalières on Saturday 25 October at 8.30pm and Sunday 26 October at 3pm!

German :

Sehen Sie sich das Theaterstück „Le bateau pour Lipaïa” in Eygalières an, am Samstag, 25. Oktober, um 20:30 Uhr und am Sonntag, 26. Oktober, um 15:00 Uhr!

Italiano :

Assistete allo spettacolo Le bateau pour Lipaïa a Eygalières, sabato 25 ottobre alle 20.30 e domenica 26 ottobre alle 15.00!

Espanol :

Asista a la obra de teatro Le bateau pour Lipaïa en Eygalières, el sábado 25 de octubre a las 20.30 h. y el domingo 26 de octubre a las 15.00 h

L’événement Théâtre Le bateau pour Lipaïa Eygalières a été mis à jour le 2025-10-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles