Théâtre Le Bel âge Salle multi-activités Lembeye

Théâtre Le Bel âge

Salle multi-activités Place du Marcadieu Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Spectacle par la compagnie Hors Sujet.

Le Bel Age c’est la maison de retraite où vivent Lucienne et Angèle. Chaque jour à heure fixe c’est la douce joie de partager un moment de complicité sur leur banc habituel. Elles s’ennuient un tantinet alors elles décident de s’inventer des histoires, mais la réalité les rattrape et les souvenirs bien vivaces, ressurgissent comme autant de fantômes et de plaisirs. Un spectacle émouvant, drôle et humaniste. Tout public dès 8 ans. Durée 1h.

Dans la limite des places disponibles. .

Salle multi-activités Place du Marcadieu Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 01 16 24

English : Théâtre Le Bel âge

