Théâtre Le Bibliothécaire Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

Théâtre Le Bibliothécaire

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-03-24 20:00:00

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Un bibliothécaire pas comme les autres fait rimer lecture avec acrobaties, humour et imagination. Un spectacle ludique qui donne le goût de lire.

Paul-Émile Dumoulin travaille à la bibliothèque de sa ville depuis 25 ans. Il est sérieux, fier, nerveux et parfois tellement maladroit. Les rayons doivent être impeccables, chaque livre à sa place. Mais attention, lorsque Paul-Émile Dumoulin se met à lire des passages, il entre complètement dans l’histoire et le goût de l’aventure le montre sous un autre jour. Il incarne les personnages des livres qu’il a entre les mains en leur donnant vie de façon très expressive, mêlant acrobaties, équilibres, jongleries, break dance et beat box.

Un spectacle drôle qui donne envie de lire !

À partir de 5 ans Durée 50 min

Réservation obligatoire .

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

