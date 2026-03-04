Théâtre : “Le Bossu de Notre-Dame”, Pélousse Paradise, Alès

Théâtre : “Le Bossu de Notre-Dame” 20 – 24 avril Pélousse Paradise Gard

12 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T15:00:00+02:00 – 2026-04-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-24T15:00:00+02:00 – 2026-04-24T16:30:00+02:00

Sous l’autorité de Frollo, Quasimodo vit caché, isolé du monde extérieur, dans les clochers de Notre-Dame. Il a pour seule compagnie deux amusantes gargouilles. Il s’est même fabriqué des marionettes pour l’aider à tromper sa solitide !

Il rêve de vivre libre et de se promener dans les rues animées de la ville !

Un jour, Quasimodo réussit à se faufiler hors de la cathédrale. Il part alors à la rencontre du monde et y découvre la merveilleuse Esmeralda…

Sa vie va alors basculer progressivement entre surprises, amour et amitié…

Le Bossu de Notre-Dame est un spectacle original, emprunt de l’univers du célèbre roman de Victor Hugo » Notre Dame de Paris ».

Loin de sa cruelle histoire originelle, le spectacle est familial. Il méle chants, danses, videos, humour, drame, poésie… et emporte toute la famille dans un tourbillon d’emotions …

Attention ! Spectacle qui met du baume au cœur!!

Pélousse Paradise 3 rue Josué Louche, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 55 68 22 – 06 03 01 44 54 https://www.pelousseparadise.org

Et si on réinventait l’histoire… Théâtre Humour