Théâtre : Le Bouquet Sarlat-la-Canéda
vendredi 25 septembre 2026 · Sarlat-la-Canéda
Informations pratiques
Sarlat-la-Canéda
Théâtre : Le Bouquet
Theatre de Poche Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 21:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25 2026-09-26
25 ET 26 SEPTEMBRE À 21H : « LE BOUQUET » PAR LA COMPAGNIE DU THOURON DE CÉNAC
Maud et Victor se marient. Enfin… en théorie.
Car sur scène, pas de mariés, pas de robe blanche, pas de discours tremblotant. À leur place, une galerie d’invités hauts en couleur qui débarquent, trinquent, s’égratignent, se confient, se perdent… et parfois se retrouvent.
Dans la pièce, on y croise toute la famille qui s’aime ou se déteste, les éternels célibataires qui espèrent que Cupidon a reçu l’invitation, les amis qui connaissent pas mal de vérités pas bonnes à dire, l’ex qui croise la nouvelle femme,…
Au fil des scènes et des bouteilles de mousseux qui se vident, les masques tombent, les vérités éclatent, les rancœurs s’expriment, les désirs se révèlent. C’est drôle, piquant, parfois tendre, souvent féroce. Une comédie où l’on rit des autres… avant de se reconnaître soi-même. .
Theatre de Poche Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 36 69 66
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English : Théâtre : Le Bouquet
L’événement Théâtre : Le Bouquet Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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