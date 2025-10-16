Théâtre Le bourgeois gentilhomme Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence

Théâtre Le bourgeois gentilhomme Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence jeudi 16 octobre 2025.

Jeudi 16 octobre 2025 de 19h à 21h. Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 32 EUR

Version décalée d’un Bourgeois Gentilhomme repensé comme un théâtre total, tel qu’il fût créé, où se mêlent chants, danses et jeu d’acteurs.

Des costumes plus colorés les uns que les autres, des maquillages chamarrés, un ensemble mixant le monde circassien, la comédie musicale et le théâtre baroque. Conçu comme une partition musicale, le spectacle ne nous laisse pas une seconde de répit !



Attention, spectacle réservé aux amateurs d’audace ! Si vous êtes allergique aux idées déjantées, restez à la maison. Les esprits trop carrés risquent de se perdre dans nos virages. Mais si vous aimez l’humour qui sort des clous, foncez on n’a pas de frein visuel !



de 15.00 à 32.00 € Billetterie en ligne



La réservation des places est aussi disponible par téléphone au 04 90 56 00 82 / par e-mail theatre@salon-de-provence.org / sur place au 67, bd Nostradamus (lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h). .

Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

An offbeat version of the Bourgeois Gentilhomme, rethought as total theater as it was created, with song, dance and acting.

German :

Eine schräge Version des Bourgeois Gentilhomme, die als totales Theater, wie es einst geschaffen wurde, neu gedacht wird, in dem sich Gesang, Tanz und Schauspiel vermischen.

Italiano :

Una versione anticonformista del Bourgeois Gentilhomme ripensato come teatro totale, così come è stato creato, combinando canto, danza e recitazione.

Espanol :

Una desenfadada versión del Bourgeois Gentilhomme replanteada como teatro total, tal y como fue creada, combinando canto, danza y actuación.

