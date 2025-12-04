Théâtre Le bruit des arbres qui tombent Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges

Théâtre Le bruit des arbres qui tombent

Espace Georges Sadoul 26-28 quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Début : Jeudi Jeudi 2025-12-04 20:00:00

Cie Nathalie Beasse, mise en scène Nathalie Béasse avec Estelle Delcambre, Karim Fatihi, Erik Gerken, Clément Goupille

Perforer l’invisible pour voyager dans un monde de sensations Nathalie Béasse est une fabuleuse inventrice d’écriture au plateau. Elle rend toute sa majesté aux corps et aux images. Cette pièce est écrite comme un poème visuel en mouvements. Les histoires de quatre personnages se nouent et se dénouent dans une succession de tableaux où le quotidien laisse place à l’extraordinaire avec une simplicité fascinante. Nathalie Béasse y sonde l’âme humaine, ses failles et les difficultés d’exister d’une humanité aux prises avec la nature la terre, les pierres, le souffle du vent, la pluie qui pleure sur un visage… Des instantanés de vie se dessinent composant tableaux vivants, drôles, organiques et sensitifs où la parole est rare. Un univers singulièrement beau laissant place à

toute une palette d’émotions et à l’imaginaire du spectateur.Adultes

Espace Georges Sadoul 26-28 quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

English :

Cie Nathalie Beasse, directed by Nathalie Béasse with Estelle Delcambre, Karim Fatihi, Erik Gerken, Clément Goupille

Perforating the invisible to journey into a world of sensations Nathalie Béasse is a fabulous inventor of stage writing. She restores the majesty of bodies and images. This piece is written like a visual poem in movement. The stories of four characters intertwine and unravel in a succession of tableaux in which the everyday gives way to the extraordinary with fascinating simplicity. Nathalie Béasse probes the human soul, its flaws and the difficulties of existing as humanity grapples with nature: the earth, the stones, the breath of the wind, the rain weeping on a face? Snapshots of life take shape, composing lively, funny, organic and sensitive tableaux where words are rare. A singularly beautiful universe that gives way

emotions and the spectator?s imagination.

German :

Cie Nathalie Beasse, Inszenierung Nathalie Béasse mit Estelle Delcambre, Karim Fatihi, Erik Gerken, Clément Goupille

Das Unsichtbare durchdringen, um in eine Welt der Empfindungen zu reisen Nathalie Béasse ist eine fabelhafte Erfinderin der Bühnenschrift. Sie gibt den Körpern und Bildern ihre ganze Erhabenheit zurück. Dieses Stück ist wie ein visuelles Gedicht in Bewegung geschrieben. Die Geschichten von vier Figuren verknüpfen und lösen sich in einer Folge von Bildern, in denen das Alltägliche mit faszinierender Einfachheit dem Außergewöhnlichen Platz macht. Nathalie Béasse erforscht die menschliche Seele, ihre Fehler und die Schwierigkeiten einer Menschheit, die mit der Natur zu kämpfen hat: die Erde, die Steine, der Windhauch, der Regen, der auf ein Gesicht weint? Die Momentaufnahmen des Lebens werden zu lebendigen, lustigen, organischen und sensiblen Bildern, in denen das Wort selten ist. Ein einzigartig schönes Universum, das Raum lässt für

eine ganze Palette von Emotionen und die Vorstellungskraft des Zuschauers.

Italiano :

Cie Nathalie Beasse, regia di Nathalie Béasse con Estelle Delcambre, Karim Fatihi, Erik Gerken, Clément Goupille

Perforare l’invisibile per viaggiare in un mondo di sensazioni Nathalie Béasse è una favolosa inventrice di scrittura scenica. Restituisce la maestosità dei corpi e delle immagini. Questo spettacolo è scritto come un poema visivo in movimento. Le storie di quattro personaggi si intrecciano e si dipanano in una successione di tableaux in cui il quotidiano lascia il posto allo straordinario con affascinante semplicità. Nathalie Béasse sonda l’animo umano, i suoi difetti e le difficoltà di esistere mentre l’umanità si confronta con la natura: la terra, le pietre, il soffio del vento, la pioggia che piange su un volto? Istantanee di vita emergono in tableaux vividi, divertenti, organici e sensibili, dove le parole sono rare. Un universo di singolare bellezza che lascia spazio all’immaginazione dello spettatore

e all’immaginazione dello spettatore.

Espanol :

Cie Nathalie Beasse, dirigida por Nathalie Béasse con Estelle Delcambre, Karim Fatihi, Erik Gerken, Clément Goupille

Perforar lo invisible para viajar por un mundo de sensaciones Nathalie Béasse es una fabulosa inventora de la escritura escénica. Recupera la majestuosidad de los cuerpos y las imágenes. Esta obra está escrita como un poema visual en movimiento. Las historias de cuatro personajes se entrecruzan y se desenredan en una sucesión de cuadros en los que lo cotidiano da paso a lo extraordinario con una sencillez fascinante. Nathalie Béasse indaga en el alma humana, sus defectos y las dificultades de existir mientras la humanidad se enfrenta a la naturaleza: la tierra, las piedras, el soplo del viento, la lluvia que llora sobre un rostro.. Instantáneas de la vida emergen en cuadros vivos, divertidos, orgánicos y sensibles, donde las palabras escasean. Un universo singularmente bello que deja espacio a

la imaginación del espectador.

