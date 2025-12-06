Théâtre le calendrier de l’Avent Alos-Sibas-Abense

Théâtre le calendrier de l'Avent

Théâtre le calendrier de l’Avent Alos-Sibas-Abense mercredi 17 décembre 2025.

Théâtre le calendrier de l’Avent

Salle communale Alos-Sibas-Abense Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17

Date(s) :
2025-12-17

Vous êtes invités à Alos.
En cette période de Noël, vous pourrez assister à une pièce de théâtre. Une manière de vivre les jours du mois de décembre autrement. Jauge limitée. Sur inscription.   .

Salle communale Alos-Sibas-Abense 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 39 02 92 

English :

L’événement Théâtre le calendrier de l’Avent Alos-Sibas-Abense a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Pays Basque