Théâtre le calendrier de l’Avent

Salle communale Alos-Sibas-Abense Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Vous êtes invités à Alos.

En cette période de Noël, vous pourrez assister à une pièce de théâtre. Une manière de vivre les jours du mois de décembre autrement. Jauge limitée. Sur inscription. .

Salle communale Alos-Sibas-Abense 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 39 02 92

English :

L’événement Théâtre le calendrier de l’Avent Alos-Sibas-Abense a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Pays Basque