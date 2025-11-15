THÉÂTRE: “LE CARTEL DE GUILLOT OU LE COMBAT RIDICULE” Bompas
THÉÂTRE: “LE CARTEL DE GUILLOT OU LE COMBAT RIDICULE” Bompas samedi 15 novembre 2025.
THÉÂTRE: “LE CARTEL DE GUILLOT OU LE COMBAT RIDICULE”
Place David Vidal Bompas Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 –
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Un valet et un galant sont contraints de se défier pour venger un affront…
.
Place David Vidal Bompas 66430 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
A valet and a gallant are forced to challenge each other to avenge an affront?
German :
Ein Diener und ein Kavalier sind gezwungen, sich gegenseitig herauszufordern, um eine Beleidigung zu rächen?
Italiano :
Un valletto e un galante sono costretti a sfidarsi per vendicare un affronto?
Espanol :
Un ayuda de cámara y un galán se ven obligados a retarse para vengar una afrenta..
L’événement THÉÂTRE: “LE CARTEL DE GUILLOT OU LE COMBAT RIDICULE” Bompas a été mis à jour le 2025-11-06 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME