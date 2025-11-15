THÉÂTRE: “LE CARTEL DE GUILLOT OU LE COMBAT RIDICULE” Bompas

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Place David Vidal Bompas Pyrénées-Orientales

Début : 2025-11-15 20:30:00
2025-11-15

Un valet et un galant sont contraints de se défier pour venger un affront…
English :

A valet and a gallant are forced to challenge each other to avenge an affront?

German :

Ein Diener und ein Kavalier sind gezwungen, sich gegenseitig herauszufordern, um eine Beleidigung zu rächen?

Italiano :

Un valletto e un galante sono costretti a sfidarsi per vendicare un affronto?

Espanol :

Un ayuda de cámara y un galán se ven obligados a retarse para vengar una afrenta..

