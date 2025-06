Théâtre « Le casse de l’année » Casino Barrière Deauville Deauville 27 juin 2025 21:00

Théâtre « Le casse de l'année » Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados

Début : 2025-06-27 21:00:00

fin : 2025-06-27

2025-06-27

Caterina Khéroul est une cambrioleuse de renom, assidûment recherchée par les polices du monde entier. Son nouveau gros coup a, comme à son habitude, été minutieusement préparé, réglé dans les moindres détails…

Cette fois elle vient récupérer un bijou historique et inestimable dans la maison d’un joueur star du PSG, pendant qu’il est en plein match. Seul imprévu et de taille le même soir et au même moment, Sam, un cambrioleur débutant de petite envergure, vraiment pas doué, a également décidé de s’attaquer à la maison ! Il y a donc une voleuse ou un voleur de trop dans la villa de Marne-la-Coquette, sans compter les nouveaux arrivants !

À moins, que par la force des choses, ils ne soient tous obligés de s’associer…

De Jean Franco et Guillaume Mélanie. Mise en scène de Guillaume Mélanie. Avec Booder, Audrey Garcia, Florance Savignat, Thomas Hoff, Amélie Robert.

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc

Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 31 14

English : Théâtre « Le casse de l’année »

Caterina Khéroul is a renowned burglar, assiduously sought after by police forces the world over. Her latest « big job » has, as usual, been meticulously prepared and planned down to the last detail?

This time, she has come to recover a historic and priceless jewel from the home of a PSG star player, while he is in the middle of a match. There’s just one big surprise: on the same evening and at the same time, Sam, a small-time, novice burglar with no real talent, has also decided to attack the house! So there’s one thief too many in the Marne-la-Coquette villa, not to mention the new arrivals!

Unless, of course, they’re all forced to join forces?

By Jean Franco and Guillaume Mélanie. Directed by Guillaume Mélanie. With Booder, Audrey Garcia, Florance Savignat, Thomas Hoff, Amélie Robert.

German : Théâtre « Le casse de l’année »

Caterina Khéroul ist eine bekannte Einbrecherin, die von den Polizeibehörden der ganzen Welt gesucht wird. Ihr neuer « großer Coup » ist wie immer bis ins kleinste Detail geplant und vorbereitet

Dieses Mal soll sie ein historisches und unbezahlbares Juwel aus dem Haus eines PSG-Stars holen, während dieser gerade ein Spiel bestreitet. Das einzig Unerwartete ist, dass am selben Abend und zur selben Zeit auch Sam, ein kleiner, unbegabter Einbrecher, das Haus angreifen will Es gibt also einen Dieb oder eine Diebin zu viel in der Villa in Marne-la-Coquette, ganz zu schweigen von den Neuankömmlingen!

Oder müssen sie sich am Ende doch zusammenschließen?

Von Jean Franco und Guillaume Mélanie. Regie: Guillaume Mélanie. Mit Booder, Audrey Garcia, Florance Savignat, Thomas Hoff, Amélie Robert.

Italiano :

Caterina Khéroul è una famosa scassinatrice, ricercata dalle forze di polizia di tutto il mondo. Il suo ultimo « colpo » è stato, come al solito, meticolosamente preparato e pianificato nei minimi dettagli?

Questa volta è venuta a recuperare un gioiello storico di inestimabile valore dalla casa di un giocatore del PSG, mentre lui è nel bel mezzo di una partita. C’è solo una grande sorpresa: la stessa sera e alla stessa ora, anche Sam, un ladruncolo alle prime armi senza alcun talento, ha deciso di assaltare la casa! Quindi c’è un ladro di troppo nella villa di Marne-la-Coquette, per non parlare dei nuovi arrivati!

A meno che, naturalmente, non siano tutti costretti a unire le forze?

Di Jean Franco e Guillaume Mélanie. Regia di Guillaume Mélanie. Con Booder, Audrey Garcia, Florance Savignat, Thomas Hoff, Amélie Robert.

Espanol :

Caterina Khéroul es una célebre ladrona buscada por la policía de todo el mundo. Su último « gran trabajo » ha sido, como de costumbre, meticulosamente preparado y planificado hasta el último detalle..

Esta vez ha venido a recuperar una joya histórica de valor incalculable de la casa de un jugador estrella del PSG, mientras éste se encuentra en pleno partido. Sólo hay una gran sorpresa: la misma noche y a la misma hora, Sam, un ladrón novato de poca monta y sin verdadero talento, ¡también ha decidido asaltar la casa! Así que hay un ladrón de más en la villa de Marne-la-Coquette, ¡por no hablar de los recién llegados!

A no ser, claro está, que se vean obligados a unir sus fuerzas..

De Jean Franco y Guillaume Mélanie. Dirigida por Guillaume Mélanie. Con Booder, Audrey Garcia, Florance Savignat, Thomas Hoff, Amélie Robert.

