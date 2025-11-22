Théatre Le casting de ma vie (Bonjour les emmerdes) Varetz

Théatre Le casting de ma vie (Bonjour les emmerdes)

Après le succès de Même les cons ont droit au bonheur et Ma colocataire est une garce les comédiens de la troupe Au bonheur des Planches , Maggy Reine et Christophe Barget viennent nous présenter leur dernier grand succès

Le casting de ma vie (Bonjour les emmerdes)

Une comédie de Fabrice Blind et Michel Delgado

Francine, une provinciale en quête de succès, va à la rencontre de Franck, producteur aussi séduisant qu’impitoyable.

Mais ce casting va prendre une drôle de tournure. D’aventures en quiproquos cette comédie hilarante mettra à jour l’envers du décor des auditions artistiques.

A déguster sans modération.

Tarifs Public 10€ ; de 5 à 14 ans 5€ ; de 5 ans gratuit .

Rue Eugène Boudet Varetz 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 47 53 mediatheque@varetz.com

