Théâtre « Le casting de ma vie » Gamaches

Théâtre « Le casting de ma vie » Gamaches samedi 31 janvier 2026.

Théâtre « Le casting de ma vie »

8 Rue du 8 Mai 1945 Gamaches Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Une comédie hilarante avec Eric Deston.

Francine une provinciale en quête de succès, va à la rencontre de Franck, producteur parisien, aussi séduisant qu’impitoyable.

Tout les oppose, pourtant le casting qu’il s’apprête à expédier va prendre une autre tournure… Elle pensait avoir 10 minutes pour le convaincre, elle aura toute la nuit ! D’aventures en quiproquos…

8 Rue du 8 Mai 1945 Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France info@destination-letreport-mers.fr

English :

A hilarious comedy starring Eric Deston.

Francine, a provincial in search of success, meets Franck, a Parisian producer as seductive as he is ruthless.

They have nothing in common, but the casting call he’s about to send out takes a different turn… She thought she had 10 minutes to convince him, but she’ll have all night! From adventure to misunderstanding…

German :

Eine urkomische Komödie mit Eric Deston.

Francine, eine Frau aus der Provinz, die auf der Suche nach Erfolg ist, trifft auf Franck, einen ebenso attraktiven wie rücksichtslosen Produzenten aus Paris.

Alles ist gegensätzlich, doch das Casting, das er durchziehen will, nimmt eine andere Wendung… Sie dachte, sie hätte zehn Minuten, um ihn zu überzeugen, aber sie wird die ganze Nacht Zeit haben! Abenteuer und Missverständnisse…

Italiano :

Una commedia esilarante con Eric Deston.

Francine, una provinciale in cerca di successo, incontra Franck, un produttore parigino tanto seducente quanto spietato.

Non hanno nulla in comune, ma il casting che lui sta per inviare prende una piega diversa… Lei pensava di avere 10 minuti per convincerlo, ma avrà tutta la notte! Dall’avventura all’equivoco…

Espanol :

Una comedia hilarante protagonizada por Eric Deston.

Francine, una provinciana en busca de éxito, conoce a Franck, un productor parisino tan seductor como despiadado.

No tienen nada en común, pero el casting que él está a punto de enviar toma otro cariz… Ella creía que tenía 10 minutos para convencerle, ¡pero tendrá toda la noche! De la aventura al malentendido…

