Théâtre le cercle des joyeux désespérés Salle multi-activités Morlaàs

Théâtre le cercle des joyeux désespérés

Salle multi-activités Passage Sainte Foy Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Mona, future maman au bord de l’explosion, voit son avenir partir en fumée… Jusqu’au jour où elle croise une autre future maman coach du bonheur, évangéliste du tout va bien et bonne samaritaine aussi envahissante qu’agaçante. Commence alors un combat hilarant entre une pessimiste récalcitrante et une optimiste forcenée. Mais quand débarque Pierre, le voisin révolutionnaire désabusé, la vie de Mona vire au cocktail molotov…

Une comédie thérapeutique qui ausculte nos angoisses existentielles et nos obsessions modernes, entre humour noir à la française et absurdité décalée à l’anglo-saxonne. Un antidépresseur scénique non remboursé par la Sécu… mais garanti sans effets secondaires !

Proposée par la compagnie de théâtre de Morlaàs, les Uns Vrai’semblables. Pièce de Karine De Démo. .

Salle multi-activités Passage Sainte Foy Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 84 82 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre le cercle des joyeux désespérés

L’événement Théâtre le cercle des joyeux désespérés Morlaàs a été mis à jour le 2026-01-12 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran