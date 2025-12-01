Théâtre Le chant des lions Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon

Théâtre Le chant des lions
Théâtre municipal Gabrielle Robinne
Montluçon
mardi 16 décembre 2025

Théâtre Le chant des lions

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : Mardi 2025-12-16

fin : 2025-12-16

2025-12-16

Les histoires d’amour finissent souvent mal. Mais certaines changent le cours de l’Histoire.

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr

English :

Love stories often end badly. But some change the course of history.

German :

Liebesgeschichten enden oft schlecht. Aber manche verändern den Lauf der Geschichte.

Italiano :

Le storie d’amore spesso finiscono male. Ma alcune cambiano il corso della storia.

Espanol :

Las historias de amor suelen acabar mal. Pero algunas cambian el curso de la historia.

