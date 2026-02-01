Théâtre Le chant d’Orphée Salle des Douits Barneville-Carteret
Théâtre Le chant d’Orphée Salle des Douits Barneville-Carteret samedi 21 février 2026.
Théâtre Le chant d’Orphée
Salle des Douits Avenue des Douits Barneville-Carteret Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 20:30:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Pièce de théâtre par la Cie Tel jour telle nuit.
Réservation au 06 25 03 32 26. .
Salle des Douits Avenue des Douits Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie france.costa@barneville-carteret.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre Le chant d’Orphée
L’événement Théâtre Le chant d’Orphée Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Cotentin