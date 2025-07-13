Théâtre Le Chat Botté, le musical Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

Théâtre Le Chat Botté, le musical

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04 17:00:00

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2026-01-04

Le célèbre Chat Botté revient sur scène avec humour et panache pour entraîner petits et grands dans un conte pétillant de ruses.

Quand un jeune meunier hérite d’un simple chat, il ne se doute pas que cet animal porte en lui des talents exceptionnels. Doté de bottes et d’un esprit aussi aiguisé que ses griffes, le Chat Botté se lance dans une série de ruses et de tours pour élever son maître au rang de Marquis de Carabas.

En chemin, ils rencontrent des personnages hauts en couleur une Reine exubérante, une Princesse à la recherche du véritable amour et un Ogre redoutable à vaincre.

À partir de 5 ans Durée 1h10

Réservation obligatoire .

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

