Théâtre Le Chat Botté, le Musical Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence

Théâtre Le Chat Botté, le Musical

Samedi 20 décembre 2025 de 14h30 à 16h et de 18h à 19h30.

Dimanche 21 décembre 2025 de 15h à 16h30. Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 27 EUR

Quand un jeune meunier hérite d’un simple chat, il ne se doute pas que cet animal porte en lui des talents exceptionnels.

Doté de bottes et d’un esprit aussi aiguisé que ses griffes, le Chat Botté se lance dans une série de ruses et de tours pour élever son maître au rang de Marquis de Carabas.



En chemin, ils rencontrent des personnages hauts en couleur une Reine exubérante, une Princesse à la recherche du véritable amour et un Ogre redoutable à vaincre.



de 12.00 à 27.00 € Billetterie en ligne .

Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

