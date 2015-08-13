Théâtre Le Chat de Molière Théâtre La Voyageuse Nancy

Théâtre Le Chat de Molière

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy Meurthe-et-Moselle

Samedi 2026-04-11 20:00:00

2026-04-11 21:20:00

2026-04-11

Compagnie du Bélier

De Gérard Linsolas

Théâtre/Chat/Melon

Si Molière est devenu Molière, c’est par la grâce d’un chat. C’est du moins ce que prétend l’homme qui nous parle, et qui affirme être le chat de Molière, en personne, provisoirement réincarné pour passer un moment avec nous. Il vient rétablir la vérité.

Au même titre que le Chat botté a fait d’un paysan le marquis de Carabas, lui a fait Molière. Depuis la création de l’Illustre Théâtre jusqu’au Malade imaginaire , il nous raconte comment il a élevé un modeste tapissier au rang de plus grand dramaturge français. Mais peut-on se fier à la parole d’un chat ?

À partir de 12 ans.

Les tarifs sont au choix 8/13/15 €

Tout public

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 12 86 20 theatrelavoyageuse@gmail.com

Compagnie du Bélier

By Gérard Linsolas

Theater/Cat/Melon

If Molière became Molière, it was thanks to a cat. At least, that’s what the man who’s speaking to us claims to be Molière’s cat, reincarnated temporarily to spend a moment with us. He has come to set the record straight.

Just as Puss in Boots turned a peasant into the Marquis de Carabas, so did Molière. From the creation of L’Illustre Théâtre to Le Malade Imaginaire, he tells us how he elevated a modest upholsterer to the rank of France?s greatest playwright. But can you trust the word of a cat?

Ages 12 and up.

Prices: 8/13/15 €

No wheelchair access.

