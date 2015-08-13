Théâtre Le Chat de Molière Théâtre La Voyageuse Nancy
Théâtre Le Chat de Molière Théâtre La Voyageuse Nancy samedi 11 avril 2026.
Théâtre Le Chat de Molière
Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11 21:20:00
2026-04-11
Compagnie du Bélier
De Gérard Linsolas
Théâtre/Chat/Melon
Si Molière est devenu Molière, c’est par la grâce d’un chat. C’est du moins ce que prétend l’homme qui nous parle, et qui affirme être le chat de Molière, en personne, provisoirement réincarné pour passer un moment avec nous. Il vient rétablir la vérité.
Au même titre que le Chat botté a fait d’un paysan le marquis de Carabas, lui a fait Molière. Depuis la création de l’Illustre Théâtre jusqu’au Malade imaginaire , il nous raconte comment il a élevé un modeste tapissier au rang de plus grand dramaturge français. Mais peut-on se fier à la parole d’un chat ?
À partir de 12 ans.
Les tarifs sont au choix 8/13/15 €
Lieu non accessible aux fauteuils roulants.Tout public
Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 12 86 20 theatrelavoyageuse@gmail.com
English :
Compagnie du Bélier
By Gérard Linsolas
Theater/Cat/Melon
If Molière became Molière, it was thanks to a cat. At least, that’s what the man who’s speaking to us claims to be Molière’s cat, reincarnated temporarily to spend a moment with us. He has come to set the record straight.
Just as Puss in Boots turned a peasant into the Marquis de Carabas, so did Molière. From the creation of L’Illustre Théâtre to Le Malade Imaginaire, he tells us how he elevated a modest upholsterer to the rank of France?s greatest playwright. But can you trust the word of a cat?
Ages 12 and up.
Prices: 8/13/15 ?
No wheelchair access.
