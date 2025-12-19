Théâtre Le Chat L’association pratique et l’harmonie communale Théâtre de l’Archipel Granville

Théâtre Le Chat L’association pratique et l’harmonie communale

Théâtre de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville Manche

Début : 2026-01-27 20:30:00

fin : 2026-01-27 21:30:00

2026-01-27

A partir de 12 ans.

Au sein d’un collège, Myriam ramène un chat blessé pour le sauver… à coups de croquettes et de massages cardiaques, malgré les réticences de Saïda et Romain. Les dialogues croustillants et l’énergie de l’ensemble donnent vie à une situation absurde, touchante et drôle, où chacun se positionne face à une responsabilité inattendue. En toile de fond se dessine une réflexion sur la solidarité, le regard porté à l’autre et notre rapport aux fragilités.

Une pièce de théâtre puissante. Un spectacle captivant. Le Dauphiné Libéré. .

Théâtre de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

