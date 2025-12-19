Théâtre Le Chat L’association pratique et l’harmonie communale Théâtre de l’Archipel Granville
Théâtre Le Chat L’association pratique et l’harmonie communale
Théâtre de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-27 20:30:00
fin : 2026-01-27 21:30:00
Date(s) :
2026-01-27
A partir de 12 ans.
Au sein d’un collège, Myriam ramène un chat blessé pour le sauver… à coups de croquettes et de massages cardiaques, malgré les réticences de Saïda et Romain. Les dialogues croustillants et l’énergie de l’ensemble donnent vie à une situation absurde, touchante et drôle, où chacun se positionne face à une responsabilité inattendue. En toile de fond se dessine une réflexion sur la solidarité, le regard porté à l’autre et notre rapport aux fragilités.
Une pièce de théâtre puissante. Un spectacle captivant. Le Dauphiné Libéré. .
Théâtre de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com
