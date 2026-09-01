Théâtre Le Chat Rue Henri Odièvre Saint-Romain-de-Colbosc
mardi 24 novembre 2026 · Rue Henri Odièvre · Saint-Romain-de-Colbosc
Informations pratiques
Saint-Romain-de-Colbosc
Théâtre Le Chat
Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24 14:00:00
fin : 2026-11-24
Date(s) :
2026-11-24
Un chat a été retrouvé devant le collège. Il est mal en point. Une élève tente de de le secourir. Une autre intervient elle pense mieux s’y prendre. Premier désaccord, premier conflit. En parallèle, nous suivons une élève, Louna, en conflit avec ses amies, et que l’équipe pédagogique tente d’aider vaille que vaille. Les deux récits vont se mêler, et s’ensuivront une cascade de réactions qui déclencheront animosité, violence et incompréhensions. Tout cela alors qu’avant tout, ce sont juste des gens qui veulent sauver un chat .
L’histoire va ainsi progresser, par de courtes scènes dialoguées, entre différents protagonistes dont les rôles sont tour à tour endossés par les trois interprètes. Le texte s’apparente à une enquête, mais aussi à une arène où s’affrontent plusieurs interprétations des faits et des ressentis.
Réservation obligatoire .
Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 57 92
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English : Théâtre Le Chat
L’événement Théâtre Le Chat Saint-Romain-de-Colbosc a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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