Théâtre “Le choix du roi”, Maison des Arts Gujan-Mestras

Théâtre “Le choix du roi”

Maison des Arts 26 Rue Edmond Daubric Gujan-Mestras Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-16

“Le choix du roi”

Horaires 20h45 vendredi et samedi & 15h dimanche

Pièce de Dominique Eulalie.

Mise en scène Joël Martella avec Michel Abauzit, Muriel Bassibey, Pauline Bassibey, Carlos Jordan, Merwann Lurot et Jackie Pauliac. .

Maison des Arts 26 Rue Edmond Daubric Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 06 50 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre “Le choix du roi”

L’événement Théâtre “Le choix du roi” Gujan-Mestras a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Gujan-Mestras