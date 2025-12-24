Théâtre “Le choix du roi”, Maison des Arts Gujan-Mestras
Théâtre “Le choix du roi”
Maison des Arts 26 Rue Edmond Daubric Gujan-Mestras Gironde
2026-01-16
2026-01-18
2026-01-16
“Le choix du roi”
Horaires 20h45 vendredi et samedi & 15h dimanche
Pièce de Dominique Eulalie.
Mise en scène Joël Martella avec Michel Abauzit, Muriel Bassibey, Pauline Bassibey, Carlos Jordan, Merwann Lurot et Jackie Pauliac. .
+33 6 15 06 50 57
