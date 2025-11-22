Théâtre Le cimetière des éléphants à l’Espace arc en ciel de Chalais Rue victor hugo Chalais
Théâtre Le cimetière des éléphants à l’Espace arc en ciel de Chalais Rue victor hugo Chalais samedi 22 novembre 2025.
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-22 21:00:00
Spectacle ‘Le cimetière des éléphants’
Rue victor hugo Espace arc en ciel Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 07 13 53
Show “The Elephant Graveyard”
Aufführung ‘Der Elefantenfriedhof’
Lo spettacolo del cimetière des éléphants
Espectáculo « Le cimetière des éléphants
