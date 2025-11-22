Théâtre Le cimetière des éléphants à l’Espace arc en ciel de Chalais Rue victor hugo Chalais

Théâtre Le cimetière des éléphants à l’Espace arc en ciel de Chalais Rue victor hugo Chalais samedi 22 novembre 2025.

Théâtre Le cimetière des éléphants à l’Espace arc en ciel de Chalais

Rue victor hugo Espace arc en ciel Chalais Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 21:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Spectacle ‘Le cimetière des éléphants’

.

Rue victor hugo Espace arc en ciel Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 07 13 53

English : Théâtre Le cimetière des éléphants à l’Espace arc en ciel de Chalais

Show “The Elephant Graveyard”

German : Théâtre Le cimetière des éléphants à l’Espace arc en ciel de Chalais

Aufführung ‘Der Elefantenfriedhof’

Italiano : Théâtre Le cimetière des éléphants à l’Espace arc en ciel de Chalais

Lo spettacolo del cimetière des éléphants

Espanol : Théâtre Le cimetière des éléphants à l’Espace arc en ciel de Chalais

Espectáculo « Le cimetière des éléphants

L’événement Théâtre Le cimetière des éléphants à l’Espace arc en ciel de Chalais Chalais a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de tourisme du Sud Charente