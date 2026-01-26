Théâtre Le Clan Centre socio-culturel Compreignac

Théâtre Le Clan

Centre socio-culturel 1 Place du 8 Mai 1945 Compreignac Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

Une comédie théatrale d’Eric Fraticelli. Après avoir raté lamentablement leur dernier coup, Belette, Fred, Achille et Max, quatre truands, veulent frapper un grand coup. En effet, c’est ni plus ni moins Sophie Marceau que le quatuor souhaite enlever et prendre en otage. Ils élaborent un plan minutieux. Ce sera l’opération de la dernière chance mais celle-ci ne vas pas se dérouler comme prévu et ce coup restera certainement le fiasco du siècle. Le Clan est une comédie hilarante, cette équipe de truands ou plutôt de bras cassés nous font rire du début jusqu’à la fin. Une pièce très rythmée et le tout jouer avec un accent de notre île préférée la Corse. .

Centre socio-culturel 1 Place du 8 Mai 1945 Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 35 31 50 theatre.3p1c@gmail.com

