Théâtre Le clan des divorcées – Milhac-de-Nontron, 17 mai 2025 20:30, Milhac-de-Nontron.

Dordogne

Théâtre Le clan des divorcées Salle des fêtes Milhac-de-Nontron Dordogne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 20:30:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Les baladins de la belle dans la pièce « le clan des divorcées » adaptation en deux actes de Alil Vardar. Buvette à l’entracte. Inscription obligatoire.

Les baladins de la belle dans la pièce « le clan des divorcées » adaptation en deux actes de Alil Vardar. Buvette à l’entracte. Inscription obligatoire. .

Salle des fêtes

Milhac-de-Nontron 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 56 01 21

English : Théâtre Le clan des divorcées

Les baladins de la belle in « le clan des divorcées », a two-act adaptation by Alil Vardar. Refreshments at intermission. Registration required.

German : Théâtre Le clan des divorcées

Die Baladins de la belle in dem Stück « le clan des divorcées » Adaption in zwei Akten von Alil Vardar. Getränke in der Pause. Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Les baladins de la belle nello spettacolo « le clan des divorcées », adattamento in due atti di Alil Vardar. Rinfresco all’intervallo. Iscrizione obbligatoria.

Espanol : Théâtre Le clan des divorcées

Les baladins de la belle en la obra « le clan des divorcées », adaptación en dos actos de Alil Vardar. Refrigerio en el intermedio. Inscripción obligatoria.

L’événement Théâtre Le clan des divorcées Milhac-de-Nontron a été mis à jour le 2025-05-07 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin