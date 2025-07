Théâtre « Le coach » La Pléiade La Destrousse

Théâtre « Le coach » La Pléiade La Destrousse samedi 13 septembre 2025.

Théâtre « Le coach »

Samedi 13 septembre 2025 à partir de 20h30. La Pléiade 1 avenue des Tisserands La Destrousse Bouches-du-Rhône

Une pièce de théâtre et sa didascalie écrites à quatre mains par Denis Bardiau et Bruno Bachot qui interprète le rôle titre sur scène.

Jouée plus de 1ooo représentations c’est un vaudeville moderne où le rire le dispute à la tendresse.

Quand on ne sait pas gérer sa vie professionnelle, familiale et amoureuse, est-ce la solution d’engager un coach de vie ?

Patrick Marmignon souffre d’une maladie rare il est trop gentil.

Tout le monde profite de lui sa mère abuse de son temps, sa sœur de son argent et son patron de sa bonne volonté.

Il partage son bureau avec Vanessa, une jolie jeune femme dont il est éperdument amoureux. Malheureusement, celle-ci ne voit en lui qu’un confident à qui elle raconte ses histoires amoureuses.

Patrick Marmignon, fait appel à un Coach personnel pour s’extraire de ses névroses…

Cela lui réussira-t-il ? .

La Pléiade 1 avenue des Tisserands La Destrousse 13112 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 49 40 culture@ladestrousse.fr

English :

A play and its didascalia written by Denis Bardiau and Bruno Bachot, who plays the title role on stage.

Played in over 1ooo performances, it is a modern vaudeville of laughter and tenderness.

German :

Ein Theaterstück und seine Didascalie, vierhändig geschrieben von Denis Bardiau und Bruno Bachot, der die Titelrolle auf der Bühne interpretiert.

Es ist ein modernes Vaudeville, in dem das Lachen mit der Zärtlichkeit wetteifert.

Italiano :

Denis Bardiau e Bruno Bachot, che interpreta il ruolo principale sul palco, hanno scritto insieme questa commedia e le sue indicazioni sceniche.

Rappresentata più di 10 volte, è un moderno vaudeville di risate e tenerezza.

Espanol :

Denis Bardiau y Bruno Bachot, que interpreta el papel principal en el escenario, escribieron juntos esta obra y sus instrucciones escénicas.

Representada más de 1ooo veces, es un vodevil moderno de risa y ternura.

