Théâtre Le cochon d’Inde Salle des fêtes La Chapelle-Aubareil
Théâtre Le cochon d’Inde Salle des fêtes La Chapelle-Aubareil samedi 21 février 2026.
Théâtre Le cochon d’Inde
Salle des fêtes Route de Saint Geniès La Chapelle-Aubareil Dordogne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
19h30. Venu retirer de l’argent, un client se retrouve séquestré. Huis clos burlesque et absurde, miroir loufoque d’un monde mondialisé. Sur réservation. 12€ ou 20€
Organisé par l’ESM Rugby et présenté par la troupe de théâtre de Tamniès.
Venu retirer de l’argent au guichet, le client d’une agence bancaire se voit séquestré par celle-ci ! Donnant à voir le dérisoire de l’individu et l’absurdité d’un monde mondialisé, ce huis-clos cauchemardesque est avant tout une comédie loufoque, humoristique et burlesque avec des situations pour le moins surprenantes
Réservation avant le 17/02 .
Salle des fêtes Route de Saint Geniès La Chapelle-Aubareil 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 33 17 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre Le cochon d’Inde
19h30. A customer withdraws money and finds himself sequestered. A burlesque, absurd in camera show, a zany mirror of a globalized world. Reservations required. 12? or 20?
L’événement Théâtre Le cochon d’Inde La Chapelle-Aubareil a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère