Théâtre Le cochon d’Inde Salle des fêtes La Chapelle-Aubareil

Théâtre Le cochon d’Inde

Salle des fêtes Route de Saint Geniès La Chapelle-Aubareil Dordogne

19h30. Venu retirer de l’argent, un client se retrouve séquestré. Huis clos burlesque et absurde, miroir loufoque d’un monde mondialisé. Sur réservation. 12€ ou 20€

Organisé par l’ESM Rugby et présenté par la troupe de théâtre de Tamniès.

Venu retirer de l’argent au guichet, le client d’une agence bancaire se voit séquestré par celle-ci ! Donnant à voir le dérisoire de l’individu et l’absurdité d’un monde mondialisé, ce huis-clos cauchemardesque est avant tout une comédie loufoque, humoristique et burlesque avec des situations pour le moins surprenantes

Réservation avant le 17/02 .

Salle des fêtes Route de Saint Geniès La Chapelle-Aubareil 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 33 17 54

English : Théâtre Le cochon d’Inde

19h30. A customer withdraws money and finds himself sequestered. A burlesque, absurd in camera show, a zany mirror of a globalized world. Reservations required. 12? or 20?

