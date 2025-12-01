Théâtre Le concours de talents Masevaux-Niederbruck
Théâtre Le concours de talents Masevaux-Niederbruck mercredi 17 décembre 2025.
Théâtre Le concours de talents
Place Clemenceau Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin
Début : Mercredi 2025-12-17 18:30:00
2025-12-17 2025-12-19
La compagnie Troub’ados vous propose son spectacle sur la Place Clemenceau.
Place Clemenceau Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99
English :
The Troub’ados company presents its show on the Place Clemenceau.
German :
Die Theatergruppe Troub’ados bietet ihre Aufführung auf dem Place Clemenceau an.
Italiano :
La compagnia Troub’ados mette in scena uno spettacolo in Place Clemenceau.
Espanol :
La compañía Troub’ados ofrece un espectáculo en la plaza Clemenceau.
