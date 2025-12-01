Théâtre Le concours de talents Masevaux-Niederbruck

Théâtre Le concours de talents Masevaux-Niederbruck mercredi 17 décembre 2025.

Théâtre Le concours de talents

Place Clemenceau Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-17 18:30:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17 2025-12-19

La compagnie Troub’ados vous propose son spectacle sur la Place Clemenceau.

Place Clemenceau Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

The Troub’ados company presents its show on the Place Clemenceau.

German :

Die Theatergruppe Troub’ados bietet ihre Aufführung auf dem Place Clemenceau an.

Italiano :

La compagnia Troub’ados mette in scena uno spettacolo in Place Clemenceau.

Espanol :

La compañía Troub’ados ofrece un espectáculo en la plaza Clemenceau.

