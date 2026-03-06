Théâtre Le connard parfait n’existe pas La Comédie de Metz Metz

Théâtre Le connard parfait n’existe pas

Au fond de chaque homme il y a un connard qui sommeille…Quand les hommes et femmes ne sont pas ceux ou celles que l’on croit cela peut donner des situations explosives.

Raphaël Di Angelo est un coach en séduction, se présentant lui-même comme un séducteur irrésistible maniant le verbe avec finesse et la galanterie avec virtuosité. En gros, il a tout du connard parfait. Son boulot enseigner l’art de la séduction à des clients masculins en difficultés sentimentales. Son but apprendre à ses élèves à se mettre en valeur pour… Mettre un maximum de filles dans leur lit.Bref il leur apprend à devenir comme lui, des connards ! Et ce grâce à des méthodes douteuses. Il se vante notamment d’une collection de conquêtes non négligeable puisque 1234 demoiselles auraient succombé à ses charmes…Un jour, une femme, Laetitia Seraldi, se présente à son bureau. Il refuse d’abord de la coacher et puis, sensible à ses atouts, se ravise… Sera-t-elle la 1235ème ou vengera t-elle les autres ?

Une comédie connardesque où le rire déjoue les a priori.

Auteur Julien Sigalas

Comédiens Manon Giraudon-Nicolai, Raphael GimenezTout public

La Comédie de Metz 1/3 rue du Pont Saint-Marce Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12

English :

When men and women aren’t who you think they are, it can lead to explosive situations.

Raphaël Di Angelo is a seduction coach, presenting himself as an irresistible seducer who handles words with finesse and gallantry with virtuosity. Basically, he’s the perfect asshole. His job: to teach the art of seduction to male clients in sentimental difficulties. His goal: to teach his students how to make the most of themselves in order to… In short, he teaches them how to become like him: assholes! And all thanks to dubious methods. He boasts a considerable collection of conquests, with 1234 young ladies having succumbed to his charms… One day, a woman, Laetitia Seraldi, turns up at his office. At first, he refused to coach her, but then, sensitive to her assets, changed his mind… Will she be the 1235th or will she avenge the others?

A screwball comedy where laughter thwarts preconceptions.

Author Julien Sigalas

Actors Manon Giraudon-Nicolai Manon Giraudon-Nicolai, Raphael Gimenez

