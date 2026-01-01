Théâtre Le connard parfait n’existe pas Théâtre de la Foucotte Nancy

Théâtre Le connard parfait n’existe pas

Théâtre de la Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-30 21:00:00

fin : 2026-01-30 22:15:00

Date(s) :

2026-01-30

Au fond de chaque homme il y a un connard qui sommeille…

Quand les hommes et femmes ne sont pas ceux ou celles que l’on croit cela peut donner des situations explosives.

Raphaël Di Angelo est un coach en séduction, se présentant lui-même comme un séducteur irrésistible maniant le verbe avec finesse et la galanterie avec virtuosité. En gros, il a tout du connard parfait. Son boulot enseigner l’art de la séduction à des clients masculins en difficultés sentimentales.

Son but apprendre à ses élèves à se mettre en valeur pour… Mettre un maximum de filles dans leur lit.

Bref il leur apprend à devenir comme lui, des connards ! Et ce grâce à des méthodes douteuses.

Il se vante notamment d’une collection de conquêtes non négligeable puisque 1234 demoiselles auraient succombé à ses charmes…

Un jour, une femme, Laetitia Seraldi, se présente à son bureau.

Il refuse d’abord de la coacher et puis, sensible à ses atouts, se ravise… Sera-t-elle la 1235ème ou vengera t-elle les autres ?

Une comédie connardesque où le rire déjoue les a priori.

Les portes ouvriront 30 min avant l’heure du spectacle

Billetterie en ligne et sur place.Tout public

24 .

Théâtre de la Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 43 16 86 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Deep down inside every man lies a slumbering asshole…

When men and women aren’t who you think they are, the result can be explosive.

Raphaël Di Angelo is a seduction coach, presenting himself as an irresistible seducer who handles words with finesse and gallantry with virtuosity. Basically, he’s the perfect asshole. His job: to teach the art of seduction to male clients in sentimental difficulties.

His goal: to teach his students how to make the most of themselves in order to… Get as many girls into bed as possible.

In short, he teaches them to become like him: assholes! And all thanks to dubious methods.

He boasts an impressive collection of conquests, with 1234 young ladies having succumbed to his charms…

One day, a woman named Laetitia Seraldi arrives at his office.

At first, he refused to coach her, but then, sensitive to her assets, changed his mind… Will she be the 1235th or will she avenge the others?

A screwball comedy where laughter thwarts preconceptions.

Doors open 30 min before showtime

Tickets available online and on site.

L’événement Théâtre Le connard parfait n’existe pas Nancy a été mis à jour le 2026-01-07 par DESTINATION NANCY