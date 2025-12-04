Théâtre Le Conte d’Hiver Tota Familia Winter Centre culturel Vauban Toul
Théâtre Le Conte d’Hiver Tota Familia Winter Centre culturel Vauban Toul jeudi 4 décembre 2025.
Théâtre Le Conte d’Hiver Tota Familia Winter
Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Dimanche 2025-12-04 20:30:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-04 2025-12-07
Par l’Atelier Tot’Apaloeil (18-25 ans)
C’est un conte curieusement moderne que Shakespeare nous livre. C’est d’abord l’histoire d’un homme dont la jalousie tourne à la folie et qui détruit sa famille, perd un ami d’enfance et devient un tyran. Puis, c’est aussi l’histoire d’un amour impossible entre un jeune homme et une jeune fille à cause de leurs origines. Enfin c’est l’histoire d’une rédemption, celle de Léontes, à l’origine du chaos, qui se voit en partie restauré dans sa condition de père et de mari. Patriarcat, pouvoir absolu, condamnations sommaires laisseront la place au remords et au repentir, à l’amour.
Dès 10 ansTout public
12 .
Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 61 08 contact@totacompania.fr
English :
By Atelier Tot’Apaloeil (18-25 years)
This is a curiously modern tale from Shakespeare. First, it’s the story of a man whose jealousy turns to madness and who destroys his family, loses a childhood friend and becomes a tyrant. Then it’s the story of the impossible love between a young man and a young girl because of their origins. Finally, it’s the story of redemption, as Léontes, the cause of the chaos, is partly restored to his role as father and husband. Patriarchy, absolute power and summary sentences give way to remorse, repentance and love.
Ages 10 and up
German :
Durch das Atelier Tot’Apaloeil (18-25 Jahre)
Es ist ein merkwürdig modernes Märchen, das uns Shakespeare erzählt. Zunächst ist es die Geschichte eines Mannes, dessen Eifersucht in Wahnsinn umschlägt und der seine Familie zerstört, einen Jugendfreund verliert und zum Tyrannen wird. Dann ist es auch die Geschichte einer unmöglichen Liebe zwischen einem jungen Mann und einem jungen Mädchen aufgrund ihrer Herkunft. Und schließlich ist es die Geschichte einer Erlösung, die Geschichte von Leontes, dem Verursacher des Chaos, der zum Teil in seiner Stellung als Vater und Ehemann wiederhergestellt wird. Patriarchat, absolute Macht und summarische Verurteilungen machen Platz für Reue und Umkehr und für die Liebe.
Ab 10 Jahren
Italiano :
Di Atelier Tot’Apaloeil (18-25 anni)
Shakespeare ha scritto una storia curiosamente moderna. Prima è la storia di un uomo la cui gelosia si trasforma in follia e che distrugge la sua famiglia, perde un amico d’infanzia e diventa un tiranno. Poi è la storia di un amore impossibile tra un giovane uomo e una giovane ragazza a causa delle loro origini. Infine, è la storia di una redenzione, quella di Léontes, causa del caos, che viene in parte restituito al suo status di padre e marito. Il patriarcato, il potere assoluto e le condanne sommarie lasciano il posto al rimorso, al pentimento e all’amore.
Dai 10 anni in su
Espanol :
Por Atelier Tot’Apaloeil (18-25 años)
Shakespeare ha escrito un cuento curiosamente moderno. Primero, es la historia de un hombre cuyos celos se convierten en locura y que destruye a su familia, pierde a un amigo de la infancia y se convierte en un tirano. Luego es la historia de un amor imposible entre un joven y una joven a causa de sus orígenes. Por último, es la historia de una redención, la de Léontes, el causante del caos, que recupera en parte su condición de padre y esposo. El patriarcado, el poder absoluto y las condenas sumarias dan paso al remordimiento, el arrepentimiento y el amor.
A partir de 10 años
L’événement Théâtre Le Conte d’Hiver Tota Familia Winter Toul a été mis à jour le 2025-11-14 par MT TERRES TOULOISES