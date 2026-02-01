Théâtre Le corbeau et le renard Les rendez-vous de Surel Théâtre de Surel Saint-Marcel-lès-Valence
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28 20:30:00
2026-02-28
Par la Cie Un crin fluté Avec Claire Mercier, Anne-Marie Bonhomme et Pascal Coignet. Mise en scène Monique Varengo-Redoux.
Un texte qui traverse les siècles sous forme d’exercices de style… Des auteurs, des compositeurs qui se l’approprient…
Théâtre de Surel Surel Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 52 47 91 billetterie.theatresurel@outlook.fr
English :
By Cie Un crin fluté: With Claire Mercier, Anne-Marie Bonhomme and Pascal Coignet. Directed by Monique Varengo-Redoux.
A text that spans the centuries in the form of a stylistic exercise? Authors and composers make it their own?
