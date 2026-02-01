Théâtre Le corbeau et le renard Les rendez-vous de Surel Théâtre de Surel Saint-Marcel-lès-Valence

Théâtre Le corbeau et le renard Les rendez-vous de Surel

Théâtre de Surel Surel Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28 20:30:00

Date(s) :

2026-02-28

Par la Cie Un crin fluté Avec Claire Mercier, Anne-Marie Bonhomme et Pascal Coignet. Mise en scène Monique Varengo-Redoux.

Un texte qui traverse les siècles sous forme d’exercices de style… Des auteurs, des compositeurs qui se l’approprient…

.

Théâtre de Surel Surel Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 52 47 91 billetterie.theatresurel@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By Cie Un crin fluté: With Claire Mercier, Anne-Marie Bonhomme and Pascal Coignet. Directed by Monique Varengo-Redoux.

A text that spans the centuries in the form of a stylistic exercise? Authors and composers make it their own?

L’événement Théâtre Le corbeau et le renard Les rendez-vous de Surel Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2025-09-20 par Valence Romans Tourisme