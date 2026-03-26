Théâtre Le corps qui parle sans cesse de Koffi NDanou Île du Saulcy Metz
Théâtre Le corps qui parle sans cesse de Koffi NDanou Île du Saulcy Metz jeudi 2 avril 2026.
Théâtre Le corps qui parle sans cesse de Koffi NDanou
Île du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès Metz Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-04-02 18:00:00
fin : 2026-04-02 19:00:00
Date(s) :
2026-04-02
La création de cette pièce théâtrale, financée par l’Université de Lorraine (FSDIE + UFR-ALL), le Crous et l’Eurométropole de Metz, donne donc un sens artistique à un drame, sous la forme d’un récit fondé sur la théorie des trois visages , ou la triple unité du visage , développée dans l’œuvre Une magie ordinaire de l’auteur Franco-Togolais Kossi Efoui, publiée en 2023 aux éditions du Seuil.Adultes
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Île du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
The creation of this play, financed by the Université de Lorraine (FSDIE + UFR-ALL), the Crous and the Eurométropole de Metz, gives artistic meaning to a drama in the form of a story based on the theory of the three faces , or the triple unity of the face , developed in the work Une magie ordinaire by Franco-Togolese author Kossi Efoui, published in 2023 by Editions du Seuil.
L’événement Théâtre Le corps qui parle sans cesse de Koffi NDanou Metz a été mis à jour le 2026-03-24 par AGENCE INSPIRE METZ
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