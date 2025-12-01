Théâtre Le Coucou Janville-en-Beauce

Théâtre Le Coucou

11 Place Maurice Viollette Janville-en-Beauce Eure-et-Loir

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Comédie de théâtre portée par Gérard Vivès, Luq Hamett et Emmanuelle Boidron, pour une soirée pleine de quiproquos et de rires.

Le Coucou est une comédie de boulevard portée par Gérard Vivès, Luq Hamett et Emmanuelle Boidron. Les quiproquos s’enchaînent et chacun se retrouve pris pour quelqu’un d’autre, jusqu’à ce que les masques tombent. Répliques rapides, situations absurdes et personnages hauts en couleur promettent une soirée rythmée, entre rires et surprises. Ce spectacle tout public conviendra aux amateurs de théâtre de divertissement comme à celles et ceux qui ont envie de passer un bon moment en famille ou entre amis. Réservation conseillée auprès de la mairie (téléphone indiqué dans les informations pratiques). 12 .

11 Place Maurice Viollette Janville-en-Beauce 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 90 00 53

English :

A theatrical comedy starring Gérard Vivès, Luq Hamett and Emmanuelle Boidron, for an evening of misunderstandings and laughter.

German :

Theaterkomödie, getragen von Gérard Vivès, Luq Hamett und Emmanuelle Boidron, für einen Abend voller Missverständnisse und Lachen.

Italiano :

Una commedia teatrale con Gérard Vivès, Luq Hamett ed Emmanuelle Boidron, per una serata di equivoci e risate.

Espanol :

Una comedia teatral protagonizada por Gérard Vivès, Luq Hamett y Emmanuelle Boidron, para una velada de malentendidos y risas.

