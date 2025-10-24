Théâtre Le coupable est dans la salle Louvigné-de-Bais

La troupe de théâtre Ouvrez les guillemets vous présente la pièce Le coupable est dans la salle d’Yvon Taburet, une comédie dramatique policière en deux actes. Mise en scène de Claude Moreau.

Le vendredi 24 octobre 2025 à 20h30.

Le samedi 25 octobre 2025 à 20h30.

Le dimanche 26 octobre 2025 à 15h.

Entrée à 7€. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Réservation possible par mail à theatre.olg@free.fr ou par téléphone au 07 81 31 80 22

Salle Intermède, Chemin des Diligences, Louvigné-de-Bais. .

