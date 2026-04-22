Saint-Médard-de-Mussidan

Théâtre Le coupable est dans la salle

salle des fêtes Saint-Médard-de-Mussidan Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Théâtre Le coupable est dans la salle , comédie policière en 2 actes de Yvon TABURET

Synopsis:

Au cours d’une représentation théâtrale, un acteur s’écroule sur scène, mort !

La thèse de l’accident étant très vite écartée, il faut se rendre à l’évidence il s’agit d’un MEURTRE ! Qui a pu le commettre ?

La police, dépêchée sur les lieux, mène l’enquête.

Des spectateurs à la maquilleuse, du metteur en scène aux acteurs, tout le monde est considéré comme suspect.

Une comédie policière qui préserve le suspens jusqu’au dénouement final en alternant humour et réflexion, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Durant 1H30, les 11 comédiens de cette pièce vous amuseront avec ce vaudeville policier.

20h30, salle des fêtes.

Tarif: 12€/pers. Tél: 06 31 21 53 31 . Les Tréteaux de Bergerac- Les Enfants de France de Bergerac .

salle des fêtes Saint-Médard-de-Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 54 11 78

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English :

L’événement Théâtre Le coupable est dans la salle Saint-Médard-de-Mussidan a été mis à jour le 2026-04-22 par Vallée de l’Isle en Périgord