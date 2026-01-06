Théâtre Le coupable est dans la salle Théâtre de Teillé Teillé
Théâtre Le coupable est dans la salle Théâtre de Teillé Teillé samedi 14 mars 2026.
Théâtre Le coupable est dans la salle
Théâtre de Teillé Chemin de la Halte Teillé Loire-Atlantique
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 14:30:00
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-14 2026-03-15
La compagnie Jean Legallo débarque à Teillé avec une pièce pleine de suspense et de rebondissements.
Réservez vite vos places. .
Théâtre de Teillé Chemin de la Halte Teillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 52 44 07 76 contact@ciejeanlegallo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Jean Legallo company comes to Teillé with a play full of suspense and twists and turns.
L’événement Théâtre Le coupable est dans la salle Teillé a été mis à jour le 2026-01-06 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis