Théâtre « Le couteau » Saint-Valery-en-Caux

Théâtre « Le couteau » Saint-Valery-en-Caux mercredi 26 novembre 2025.

Théâtre « Le couteau »

14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Début : 2025-11-26 20:00:00

fin : 2025-11-26

2025-11-26

Théâtre Le couteau ou j’aurais voulu appeler mon solo vous êtes tous des fils de pute mais c’était déjà pris par Rodrigo Garcia

Une jeune femme, déterminée à transformer sa vie de manière radicale, décide de se couper deux doigts avec un couteau de cuisine pour y parvenir. Bien que la solution semble au premier abord irrationnelle, elle fait le récit au public des motivations qui justifient son choix, usant d’une logique imparable pour nous convaincre qu’effectivement c’est la seule issue qui se présente à elle. Profondément narcissique, elle perd toute mesure, sa morale vacille et le spectateur, otage de sa propre sympathie envers elle, la comprend alors qu’il ne peut plus l’approuver.

A 20h00, durée 50min

Tarifs C

14 ans + .

14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 41

